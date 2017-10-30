Новый антирекорд "Динамо" в УПЛ. Подопечные Хацкевича не могут победить уже 5 матчей подряд

Ничья киевского "Динамо" в гостевом матче против "Карпат" (1:1) продлила безвыигрышную серию вице-чемпионов Украины в УПЛ до 5 матчей.

Это стало самой продолжительной серией неудачных матчей киевлян за историю национального первенства.

Отметим, что серия провалов "Динамо" началась в 10-м туре — ничья с ровенским "Вересом" (0:0). Затем последовали ничья с "Зарей" (4:4), поражение от "Черноморца" (1:2), ничья с "Шахтером" (0:0) и ничья с "Карпатами". Предыдущий антирекорд "Динамо" — 4 матча без побед — был установлен 10 лет назад: "Шахтер" (1:1), "Арсенал" (2:2), "Черноморец" (0:0), "Днепр" (1:2).

Кроме того, за первые 13 матчей под руководством Александра Хацкевича команда набрала 26 очков. Это повторение клубного тренерского антирекорда, который был установлен Олегом Блохиным в 2012 году.

Напомним, ранее Александр Хацкевич заявлял, что в игре его подопечных присутствует "самоуверенность и безответственность".