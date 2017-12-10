Ломаченко защитил титул чемпиона мира по версии WBO

В легендарном спортивном зале Madison Square Garden (Нью-Йорк, США) состоялся поединок между украинским боксером Василием Ломаченко и кубинцем Гильерме Ригондо.

В этом бою украинец проводил защиту пояса чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе.

Специально для этого поединка с украинским боксером Ригондо перешел в другую весовую категорию. Однако все время боя Ломаченко атаковал, а его противник защищалсяч.

В шестом раунде рефери снял с него очко за постоянное нарушение правил из-за зажима рук украинца. Затем кубинец отказался продолжать бой, сославшись на полученную травму левой руки.

В конечном итоге, Ломаченко в четвертый раз провел успешную защиту титула WBO, а Ригондо утратил пояс WBA Super.