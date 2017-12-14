"Играл без замен". Усик рассказал о несложившейся карьере футболиста и любимой команде

Известный украинский боксер и чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Александр Усик рассказал о том, почему он предпочел этот вид спорта футболу.

"В семье не было денег, чтобы оплачивать футбольные тренировки, поездки , форму. Ездить каждый день на тренировку туда и обратно. Такой суммы не было у родителей, а секция бокса была бесплатной […]. Играл на позиции левого полузащитника. Конечно, было обидно. Я хотел играть! Я в основе играл всегда, даже на замене не сидел. Постоянно играл весь матч, меня не меняли. Но так сложилось. Я ни капельки не жалею, что так получилось. Потому что это великий вид спорта – бокс. Я приобрел тут очень много близких друзей. Благодаря этому спорту я достаточно рано повзрослел. В 15 лет пошел, а уже в 16-17 начал сам зарабатывать", − заявил спортсмен в интервью журналистам FootballHub.

Усик также рассказал о своих футбольных пристрастиях.

"За "Динамо" давно болею, очень давно. 2001 или 2002 год, "Таврия" играла с "Динамо" в Симферополе, я играл за "Таврию" (за юношескую команду), но болел за "Динамо". Мне еще ребята говорили: "А чего ты, типа, не за своих?". А мне эта команда нравилась, я за нее болел. Мне очень нравились Шева и Ребров. Мне безумно нравилась их игра. "Динамо" – это команда с большим именем, историческая команда", − добавил он.

Напомним, ранее Инна, супруга игрока "Боруссии" (Дортмунд) и сборной Украины Андрея Ярмоленко, рассказала о жизни в Германии и судьбе жены футболиста.