Усик заинтриговал болельщиков: обещает развлечь в поединке против Бриедиса

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе украинец Александр Усик перед поединком против латыша Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) заинтриговал поклонников своим заявлением.

Об этом передает официальный сайт турнира

"Я собираюсь развлечь болельщиков на "Арене Рига", я это обещаю. Я поработал над некоторыми новыми вещами, и в субботу вы увидите, о чем я говорю", — заявил Александр Усик.

Напомним, свой бой Усик проведет в рамках полуфинала WBSS против чемпиона WBC Майриса Бриедиса, который состоится 27 января в Риге.