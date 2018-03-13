"Рома" — "Шахтер". Анонс битвы за четвертьфинал Лиги чемпионов

13 марта 2018, 12:17

"Шахтеру" будет крайне важно выдержать не только стартовый натиск соперника, но и трибун.

Эпизод встречи "Шахтера" и "Ромы" в Харькове

Во вторник, 13 марта, в Риме на стадионе "Олимпико" местная "Рома" в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов примет донецкий "Шахтер".

С учетом результата первого матча можно предположить, что "Рома" с первых устремится вперед. "Шахтеру" будет крайне важно выдержать не только стартовый натиск соперника, но и трибун.

Поддержка будет сумасшедшей, и она действительно может стать проблемой для гостей. Остается надеяться на опыт и хладнокровие наших ребят, пишет football.ua.

В таких матчах действительно самыми важными могут стать первые 15-20 минут. Если "горнякам" удастся не пропустить быстрый гол, то шансы на выход в следующую стадию заметно возрастут. С каждой минутой хозяева будут нервничать, а футболисты "Шахтера" обладают всеми качествами, чтобы воспользоваться даже секундной слабостью итальянцев.

План на игру от тренерского штаба Фонсеки просматривается без особых проблем. "Шахтер" будет играть от защиты в надеждах на стремительные контрвыпады, а такой футбол от "оранжево-черных" очень и очень опасен. Главное, чтобы не подвела защита. В этом матче будет очень много работы у всех игроков задней линии и хочется верить, что они выдадут один из лучших матчей в своих карьерах. Также большая ответственность будет лежать на голкипере Андрее Пятове, который своими безошибочными действиями способен вселять уверенность в партнеров по команде. Ну а атакующие игроки редко давали повод усомниться в своем мастерстве.

Ориентировочные составы:

"Рома": Алиссон — Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов — Де Росси, Строотман — Ундер, Наингголан, Перотти — Джеко

"Шахтер": Пятов — Бутко, Ракицкий, Ордец, Исмаили — Степаненко, Фред — Марлос, Тайсон, Бернард — Феррейра

Травмированы: Карсдорп, Пеллегрини — Малышев, Кривцов

Дисквалифицирован: Срна (допинг)

Эусебио Ди Франческо, тренер "Ромы":

— У всех нас одна цель — пройти дальше. Сделать это сможем, только если будем работать сообща. Мы не можем выходить на поле с мыслью, что нам хватит 45 минут хорошей игры. До этого мы чередовали хорошие игры с плохими. Надеюсь, в этот раз мы сыграем ровно, потому что этот матч провалить нельзя. Конечно, нам противостоит сильный соперник. Но мы хотим пройти дальше. Если будем играть только один тайм, этого не произойдет.

Паулу Фонсека, главный тренер "Шахтера":

— В составе "Ромы" очень много хороших игроков, поэтому не могу выделить кого-то конкретного, стоит расценивать их как коллектив. Не думаю, что в игре "Ромы" что-то радикально поменяется с последней нашей встречи. Нужно понимать, "Рома" — сильная команда. Я уверен, что с самого начала они будут действовать очень жестко, не давать нам комбинировать. Мы должны практически идеально сыграть в обороне, чтобы противостоять "Роме".

Матч "Рома" "Шахтер" начнется в 21:45, арбитр встречи — Ундиано Мальенко (Испания). Прямая трансляция на телеканалах "Футбол 1" и "Украина".

Напомним, 21 февраля в Харькове в матче 1/8 финала Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил итальянскую "Рому" со счетом 2:1.

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