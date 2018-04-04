"Реал" - "Ювентус" 3:0. Роналду оформил дубль в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов: видео голов

В первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов сезона 2017/2018 мадридский "Реал" в гостях легко обыграл туринский "Ювентус", забив три безоветных гола.

Счет в самом дебюте матча, уже на 3-й минуте, открыл Криштиану Роналду, в касание замкнув фланговый пас от Иско. Португалец же ровно через час, на 63-й минуте, невероятным по красоте ударом через себя (бисиклетой) после навеса от Карвахаля удвоил преимушество "Реала". После того, как получил вторую желтую карточку и был удален туринец Дибала, точку в матче поставил Марсело, который забил после паса вездесущего Роналду.

Ювентус — Реал 0:3

Голы: Роналду, 3, 64, Марсело, 72

Ювентус: Буффон — Де Шильо, Бардзальи, Кьеллини, Асамоа (Манджукич, 69) — Бентанкур, Хедира (Куадрадо, 75) — Коста (Матюиди, 69), Дибала, Алекс Сандро — Игуаин.



Реал: Навас — Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело — Кроос, Каземиро, Модрич (Ковачич, 82) — Иско (Асенсио, 75) — Бензема (Васкес, 59), Роналду

Предупреждения: Бентанкур, Дибала — Рамос, Ковачич

Удаление: Дибала, 66 (повторное предупреждение)