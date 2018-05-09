Динамо – Шахтер – 0-2: лучшие голы Кубка Украины

9 мая в Днепре проходит финальный матч Кубка Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером".

Команды столкнулись на стадионе "Днепр-Арена".

"Динамо": Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич – Гармаш, Буяльский, Шепелев — Цыганков, Вербич — Беседин;

"Шахтер": Пятов — Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Фред — Марлос, Тайсон, Дентиньо – Феррейра.

"Динамо" и "Шахтер" встречались в финале турнира уже 9 раз. Пока что преимущество на стороне "бело-синих", которые в очных дуэлях с "горняками" брали кубок 5 раз.

Первый тайм завершился вничью. Но уже со второго игра пошла. Можно сказать, полетела!

На 65-й минуте счет 0:2. "Распечатал" игру Феррейра на 48-й минуте после пасса от Бутко.

А уже на 62-й минуте Ракицкий отправил второй гол в ворота "Динамо".

Напомним, накануне игры в Днепре фанаты устроили драку, в ходе которой полицейскую машину били мусорным контейнером.