В контрольном матче накануне ЧМ-2018 сборные России и Турции сыграли вничью. Видео

Контрольный матч в рамках подготовки к ЧМ-2018 года с участием сборной России и сборной Турции завершился вничью. Счет матча 1:1.

Первый гол на 35-й минуте забил Александр Самедов. Сначала мячом завладел Дзагоев, и после его точного паса Самедов с острого угла забил в ворота противника.

На 59-й минуте турки сравняли счет. Защитники отошли на опасное расстояние, чем и воспользовался Юнус Малли. Стоящий на воротах Акинфеев просто не дотянулся до мяча.

Как сообщалось, на групповом этапе мирового первенства сборная РФ сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

Напомним, в планах целого ряда ведущих немецких политиков нет посещения ЧМ-2018, который состоится в России. При этом пока не известно, поедет ли на чемпионат канцлер Ангела Меркель.

Как сообщалось о том, что в России новый стадион, построенный к ЧМ-2018, начал трещать по швам.