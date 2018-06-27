Чемпионат мира по футболу-2018 в России: расписание матчей на 28 июня

27 июня 2018, 16:32

Групповой турнир ЧМ-2018 пролетел как одно мгновение - и вот уже готовы определиться последние пары участников 1/8 финала.

В четверг, 28 июня в рамках третьего тура группы G мирового футбольного первенства сборная Англии сыграет против сборной Бельгии в Калининграде. Начало матча – 21.00. В рамках матчей второго тура и англичане, и бельгийцы добились громадных успехов. К примеру, "родоначальники футбола" попросту "размазали" по газону панамцев, "наколотив" шесть голов, а в ответ пропустив лишь один. Сборная Бельгии же показательно "выпорола" сборную Туниса со счетом 5:2. Таким макаром, все участники будущего матча уже вышли в плей-офф и между собой будут оспаривать первое место в группе G. Но это случится только в случае победы. Если же матч закончится ничьей, то ситуация запутается до невозможности. Тогда и у Англии, и у Бельгии получится полное равенство – как по имеющимся очкам, так и по разнице голов. В таком случае в дело, как гласит регламент ЧМ, пойдет принцип fair play. Иначе выражаясь, словами, организаторы подсчитают количество желтых и красных карточек. В этом плане уступают бельгийцы, которые получили три предупреждения – против двух у англичан.

 

В этот же день, 28 июня, в Саранске будут играть неудачники группы G − Панама и Тунис. Начало матча – 21.00). Поскольку обе сборные в предыдущих двух турах утратили все шансы на продолжение участия в ЧМ, то матч третьего тура не имеет абсолютного никакого значения. Разве что обе сборные захотят закончить для себя российский мундиаль "на мажорной ноте". В любом случае, победитель матча получит хоть сколько-нибудь почетное третье место в группе G. Если же сборные сыграют вничью, то выше "заберется" Тунис – за счет гораздо лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

 

В Самаре, 28 июня, в 17.00, в третьем туре группы Н сборная Сенегала вступит в схватку со сборной Колумбии. Именно латиноамериканцы, вероятнее всего, пребывают сейчас в очень благодушном настроении, поскольку "вздули" поляков, "накидав" им три безответных мяча. Сенегальцы расписали "мировую" 2:2 с японцами. Однако матч третьего тура всего значит очень много и для латиноамериканцев, и для африканцев. Победа "доставит" сборную Сенегала в плей-офф прямым путем. И, в свою очередь, для выхода в 1/8 финала колумбийцам нужен только выигрыш. А в случае, если Япония проиграет Польше, то Колумбия сумеет пройти дальше по сетке турнира с первого места.

 

Матч между сборной Польши и Японии будет проходить параллельно в Волгограде. "Синие самураи" во втором туре "расписали" ничью 2:2 против Сенегала, а вот "белые орлы" схватили "горячих" от Колумбии и проиграли 0:3, потеряв, тем самым, абсолютно все шансы на выход в 1/8 финала мундиаля. Соответственно, грядущий матч гораздо более важен для японцев. Впрочем, им вполне может хватит и ничьей с поляками, но тогда почти наверняка уплывает вожделенно первое место в группе Н. Если же поляки, решив "громко хлопнуть дверьми", обыграют Японии, то "синие самураи" даже могут вылететь из турнира – в зависимости от того, как сыграют сенегальцы и колумбийцы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что сборные Аргентины и Хорватии вышли в плей-офф ЧМ-2018.

 

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