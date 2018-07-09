Немецкие СМИ заподозрили Россию в использовании "допинга" на ЧМ-2018

Немецкое издание подозревает сборную РФ в применении "допинга" во время матча с Испанией в ходе 1/8 Чемпионата мира; в роли "допинга", по мнению журналистов, выступили пары аммиака.

Целую статью об этом опубликовало немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Подозрения журналистов "подтверждает" фотография одного из футболистов сборной России, предположительно вдыхающего с ваты пары аммиака в подтрибунном помещении.

Аммиак не является запрещенным к применению в спорте препаратом - но его использование стимулирует организм, позволяя увеличить в него подачу кислорода, уверяют авторы. По их мнению, именно так россияне получили преимущество над испанцами.

"Использование аммиака не запрещено. Но это абсурд со стороны россиян утверждать, что он также распространен как какой-нибудь шампунь. Особенно на фоне существующей годами в России системы государственной поддержки допинга", - говорится в материале.

Напомним, в субботу, 7 июля, сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2. Перед этим сборной РФ удалось с минимальным преимуществом по пенальти одержать верх над Испанией.