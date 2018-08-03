Cтало известно, кто может стать новым тренером "Динамо"

Вместо Александра Хацкевича на пост главного тренера "Динамо" может быть назначен Сергей Ребров, который уже стоял у руля киевского клуба в 2014-2017 гг.

Президент киевского клуба Игоря Суркиса готов терпеть белорусского специалиста во главе "Динамо" до первого серьезного провала, сообщает UA-football.

Отмечается, что сам Ребров после отставки из "Аль-Ахли" планировал сделать небольшую паузу в своей тренерской карьере, связанную с рождением ребенка, а затем вновь вернутся к работе.

Агент украинского тренера Шандора Варги заявил, что предложений у Реброва хватало. Однако оперативно трудоустроиться у Реброва не получилось. И он стал частым гостем на матчах своих бывших подопечных.

Напомним, Реброва отправили в отставку с поста главного тренера клуба из Саудовской Аравии "Аль-Ахли".