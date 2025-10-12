"Буду делать миллионера": Светлана Билоножко сделала заявление о новом романе

Светлана Билоножко рассказала, кто может стать ее мужем.

Светлана Билоножко о личной жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Светлана Билоножко

Светлана Билоножко рассказала о личной жизни

Кто может занять место в сердце певицы

Украинская певица Светлана Билоножко рассказала, что друзья подталкивают ее к новым отношениям после смерти мужа, артиста Виталия Билоножко. В интервью Наталье Влащенко Билоножко назвала условие, при котором она готова снова искать личное счастье.

Сначала Светлана поставила под сомнение вероятность нового романа после 47 лет брака с Виталием Билоножко.

"Ну, это я должна потерять голову. А у меня пока такого ощущения нет, что я потеряла голову. Виталий у меня был такой, как сказал мне один мужчина: "Света, я даже не представляю, рядом с тобой какой должен быть мужчина". Вот он правильно сказал", - прокомментировала Билоножко.

Светлана Билоножко о новом романе / фото: instagram.com, Светлана Билоножко

По словам певицы, друзья уже агитируют ее начать новые отношения. Артистка не исключила такой вероятности, но назвала важное условие.

"Как говорил наш друг: "Света, да пора уже..." Говорю: "Да, да, да, да, разве что миллиардер, из которого я буду делать миллионера!" Разве что так", - пошутила Светлана.

Артистка рассказала, что ей очень тяжело думать о новом спутнике жизни, ведь ее умерший муж Виталий Билоножко был идеальным партнером и наставником.

Светлана Билоножко готова начать отношения с миллиардером / фото: instagram.com, Светлана Билоножко

"Он был как и учитель мой. Он всегда перед сценой: "Спину ровнее, грудь вперед, голову - и пошла с любовью к людям!" Знаешь, и правильно, только так это и должно быть. И поэтому я пока что не вижу перед собой абсолютно никого", - подытожила Билоножко.

Виталий и Светлана Билоножко - семья

Брак народных артистов Украины Светланы и Виталия Билоножко был одним из самых крепких и известных в мире украинской эстрады, ведь они прожили вместе более 40 лет.

Виталий и Светлана Билоножко - история любви / фото: instagram.com, Светлана Билоножко

Светлана и Виталий всегда были неразлучны, преодолевая жизненные трудности вместе и воспитав двух сыновей. Их супружеская и творческая жизнь оборвалась со смертью Виталия Билоножко в январе 2024 года.

Ранее Главред сообщал, что 68-летняя украинская певица Светлана Билоножко с возрастом вынуждена была урезать свои порции, чтобы хорошо выглядеть. По словам Билоножко, на ночь она старается не пить много воды, а ужинает не позже 17.00 или 18.00.

Также вдова Виталия Билоножко трогательно почтила память покойного певца. Через неделю после Пасхи Билоножко пришла на Байковое кладбище, где похоронен ее возлюбленный. Она принесла ему красные розы, кулич, пасхальные яйца и конфеты.

О персоне: Светлана Билоножко Светлана Билоножко - украинская певица, диктор-ведущая программ УТ-1, сообщает Википедия. Заслуженная артистка Украины (1995 год), народная артистка Украины (1999 год). Светлана Билоножко участница и лауреат многих всеукраинских фестивалей: "Песенный вернисаж", "Песня года", "Шлягер года" и др.

Участвовала в большом количестве благотворительных акций, концертах для детей-сирот, воинов-афганцев, участников ВОВ, участников ликвидации аварии на ЧАЭС, телемарафонах "Память".

В 1999 году вместе с мужем Виталием Билоножко запатентовали собственный проект-фестиваль семейного творчества "Мелодия двух сердец".

