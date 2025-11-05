"Закончат плохо": известный певец сделал мрачное заявление о Повалий

Вы узнаете:
Известный украинский певец Павел Зибров откровенно рассказал об отношениях с коллегой по сцене, а теперь предательницей Украины Таисией Повалий. Артист раскрыл причины ее любви к террористической РФ и поделился с Машей Ефросининой видением будущего запроданки.
По словам Павла Зиброва, они с Повалий никогда не были в дружеских отношениях. После того как она начала политическую карьеру и начала погоню за большими деньгами, певица очень изменилась.
"Они продались за большие деньги. Никаких разговоров не было, они просто исчезли из нашей жизни и жизни страны. До 2014 года мы не сильно поддерживали отношения. Вот когда она стала депутатом, она как-то отошла и семья их отошла. Сколько меня не звали на их вечеринки и свадьбы, я говорил: "Меня нет". Мне не были нужны их деньги. Я никогда не работал в их команде", - поделился Зибров.
Певец отметил, что именно постоянная жажда денег является самой большой угрозой для запроданки, которая может ее погубить.
"Это не просто деньги, это большие деньги. Я думаю, что спят они плохо и закончат плохо", - подытожил Зибров.
Таисия Повалий о войне в Украине
С начала полномасштабного вторжения России в Украину Таисия Повалий публично поддержала агрессию и приняла активное участие в концертах в поддержку российской армии и оккупационных властей. В частности, она выступала на пропагандистских мероприятиях в России и на оккупированных украинских территориях. Из-за своей антиукраинской позиции и систематической поддержки российской политики Повалий попала в санкционные списки Украины.
О персоне: Таисия Повалий
Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год - народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".
