"Закончат плохо": известный певец сделал мрачное заявление о Повалий

Павел Зибров рассказал об отношениях с предательницей Таисией Повалий

https://glavred.info/starnews/zakonchat-ploho-izvestnyy-pevec-sdelal-mrachnoe-zayavlenie-o-povaliy-10712480.html Ссылка скопирована

Павел Зибров рассказал о будущем Таисии Повалий / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Таисия Повалий

Вы узнаете:

Павел Зибров высказался о Таисии Повалий

Что он сказал

Известный украинский певец Павел Зибров откровенно рассказал об отношениях с коллегой по сцене, а теперь предательницей Украины Таисией Повалий. Артист раскрыл причины ее любви к террористической РФ и поделился с Машей Ефросининой видением будущего запроданки.

По словам Павла Зиброва, они с Повалий никогда не были в дружеских отношениях. После того как она начала политическую карьеру и начала погоню за большими деньгами, певица очень изменилась.

видео дня

Таисия Повалий сейчас - карьера в РФ / фото: instagram.com, Таисия Повалий

"Они продались за большие деньги. Никаких разговоров не было, они просто исчезли из нашей жизни и жизни страны. До 2014 года мы не сильно поддерживали отношения. Вот когда она стала депутатом, она как-то отошла и семья их отошла. Сколько меня не звали на их вечеринки и свадьбы, я говорил: "Меня нет". Мне не были нужны их деньги. Я никогда не работал в их команде", - поделился Зибров.

Певец отметил, что именно постоянная жажда денег является самой большой угрозой для запроданки, которая может ее погубить.

Таисия Повалий - позиция / фото: instagram.com, Таисия Повалий

"Это не просто деньги, это большие деньги. Я думаю, что спят они плохо и закончат плохо", - подытожил Зибров.

Таисия Повалий о войне в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Таисия Повалий публично поддержала агрессию и приняла активное участие в концертах в поддержку российской армии и оккупационных властей. В частности, она выступала на пропагандистских мероприятиях в России и на оккупированных украинских территориях. Из-за своей антиукраинской позиции и систематической поддержки российской политики Повалий попала в санкционные списки Украины.

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что брак принца Гарри и Меган Маркл подвергнется серьезным испытаниям амбициями бывшей американской актрисы. Наследник британского престола недоволен тем, как его жена распоряжается публичностью их общих детей.

Также известный украинский телеведущий Алексей Суханов откровенно рассказал о своем общении с семьей. После переезда из страны-агрессора отношения ведущего с семьей сильно испортились. Дошло до того, что близкие полностью вычеркнули Суханова из своей жизни.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Таисия Повалий Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год - народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред