С сыном и бывшим мужем: Ирина Билык показала, как проводит выходные

Знаменитость покрасовалась в ярком наряде.
Популярная украинская певица Ирина Билык показала яркие фото с отдыха.
На своей странице в Instagram знаменитость выложила фото с отдыха с двухлетним сыном Табризом и экс-возлюбленным Димой Коляденко. Компанию им составила певица Наталья Могилевская.
На снимках Билык предстала в ярком костюме с арбузами, и желтых кроссовках.
"Как же хорошо дружить и радоваться жизни! ", - подписала фото с Коляденко и Могилевской артистка.
Ранее Ирина Билык покорила фанатов стильным образом, и удивила новым талантом.