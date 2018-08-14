С сыном и бывшим мужем: Ирина Билык показала, как проводит выходные

Ирина Билык провела выходные в компании Димы Коляденко / instagram.com/bilyk_iryna

Популярная украинская певица Ирина Билык показала яркие фото с отдыха.

На своей странице в Instagram знаменитость выложила фото с отдыха с двухлетним сыном Табризом и экс-возлюбленным Димой Коляденко. Компанию им составила певица Наталья Могилевская.

На снимках Билык предстала в ярком костюме с арбузами, и желтых кроссовках.

"Как же хорошо дружить и радоваться жизни! ", - подписала фото с Коляденко и Могилевской артистка.