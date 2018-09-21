Путешествует с динозавром и играет на укулеле: назван новый ведущий "Орла и решки"

Евсей Ковалев – первый ведущий шоу "из народа".
Новым ведущим популярного тревел-шоу "Орел и решка" стал 24-летний уроженец Воркуты Евсей Ковалев. Уже в это воскресенье 23 сентября в 11:00 00 на телеканале "Интер" выйдет новая серия "Перезагрузки".
Первый совместный уик-энд ведущие тревел-шоу Настя Ивлеева и Евсей проведут на Лазурном побережье, в Монако, где отдыхают самые богатые и знаменитые люди со всего мира. Один из путешественников промчится с ветерком по легендарной трассе "Формулы-1", сыграет в бабл-футбол и побывает на одном из лучших термальных курортов Виши. А второй испытает на себе забавы богачей и узнает секреты миллионеров, сообщает пресс-служба телеканала.
По словам Евсея Ковалева, первые съемки в проекте "Орел и решка" были для него очень волнительными.
"Я испытывал трепет перед командой, за работой которой давно наблюдал, перед камерой, которую уже не нужно было держать самому, перед соведущей, которая делает все "гениально и с одного дубля". Вслед за трепетом появилось волнение. Я понимал, что прямо сейчас будет происходить что-то очень важное и надо непременно выложиться на все сто. Первый разгон, подбрасывание монетки, а дальше… белый туман. Сложно было осознать, что все это происходит со мной, что я своими ногами хожу по улочкам Монако с "Франклином" в кармане. Каждые 10 минут с трудом сдерживал себя от возгласа "Да ла-а-а-дно!". Я как будто все еще смотрю любимую передачу, только с полным погружением – круче не придумаешь", - признался Ковалев.
10 интересных фактов о новом ведущем "Перезагрузки":
1. Евсей Ковалев – первый ведущий шоу "Орел и решка" "из народа": не певец, не актер, не телеведущий. Раньше работал оператором в рекламном агентстве.
2. До проекта Евсей успел побывать в 23 странах. Год назад он уволился с работы и поехал смотреть мир, снимая свои приключения на камеру.
"Моей целью было показывать людям, что путешествия – это круто, полезно и не так дорого, как большинство думает. В каждой стране есть что-то интересное, мне везде понравилось, поэтому с нетерпением жду, куда меня занесет в следующий раз с командой тревел-шоу", - отметил парень.
3. Лучшим ведущим тревел-шоу "Орел и решка" считает своего предшественника – Антона Птушкина.
"Пту – эрудированный и остроумный ведущий, который кого угодно может вдохновить встать с дивана и отправиться в путешествие. К сожалению, лично пообщаться с Антоном удалось совсем немного. Но даже во время короткой 10-минутной беседы он успел рассказать мне несколько любопытных фактов из истории Монако", - поделился Ковалев.
4. Любимое занятие во время перелетов – спать.
"Это привычка еще с первых путешествий: есть свободная минутка – поспи, потом сам себе за это будешь благодарен", – объясняет Евсей.
5. В поездки всегда берет с собой игрушку – зеленого маленького динозавра, которого ему подарили друзья перед первым путешествием автостопом.
6. В свободное время любит играть на укулеле (четырехструнном щипковом музыкальном инструменте – прим. авт.) и кататься на сноуборде.
7. Собирает рюкзак за 7 минут.
8. Не умеет плавать.
9. Боится пчел и воды.
10. Евсей – родом из Воркуты, где снег лежит не менее 9 месяцев в году, поэтому его любимым развлечением в детстве было катание на оленьих упряжках.
Ранее экс-ведущая "Орла и Решки" похвасталась "теплым" снимком.