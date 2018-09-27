"Девочка-бомба": Надя Дорофеева поразила фанатов новым образом

Надя Дорофеева покрасовалась в стильном образе / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева показала стильный и одновременно удобный наряд.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, на нем она запечатлена в сером костюме в спортивном стиле, черной бейсболке и очках.

"Не знаю, как для вас, но для меня подписывать фото - это страшное мучение. Жду ваши варианты!", - подписала фото знаменитость.

Подписчики отметили, что Дорофеева всегда очень стильно одевается.

"Очень крутой костюм", "Девочка-бомба", "Стильно и удобно! А главное тепленько!", "Хорошо костюмчик сидит", "Крутой стиль! Супер!", - расхваливали поклонники.

Ранее Надя Дорофеева впечатлила поклонников ярким осенним нарядом.