11 образов и тронный зал: Оля Полякова готовит грандиозное шоу "Королева ночи"

Оля Полякова готовит новое грандиозное шоу / Пресс-служба

Украинская певица Оля Полякова 26 октября в Киеве в Дворце спорта выступил с грандиозным шоу "Королева ночи".

Певица намерена превзойти успех прошлогоднего шоу "На бис", вошедшего в Книгу рекордов Украины как наиболее инновационный творческий проект, и претендует на звание самого громкого шоу-события года.

Так, чтобы доставить в Дворец спорта все оборудование для шоу, понадобится 23 длинномерных грузовых автомобиля, а общий вес сценических конструкций составляет 245 тонн.

Сообщается, что технологически сцена не имеет себе равных. Только для создания одной конструкции использовались 12 тысяч зеркальных деталей, а всего разных площадок будет девять. На них Оля Полякова покажет шесть разных сюжетных блоков. Для этого ей придется моментально перевоплощаться в другие образы 11 раз.

Оля Полякова сменит 11 нарядов / Пресс-служба

Специально для шоу "Королева ночи" постановщик шоу Герман Ненов соорудил настоящий тронный зал.

"Я всегда мечтал создать шоу, которое станет полотном об артисте. Я наблюдаю за Олей не первый год и понял, что она идеально подойдет для такой роли - та, кто сможет поразить и удивить! Оля удивительным образом бывает и нежной, и смешной, и страстной, и все эти трансформации будут происходить за три секунды. В конце шоу зритель сможет сложить из всех образов один целостный портрет нашей Королевы, а сцена станет ее тронным залом, в котором и пройдет выступление! Поверьте, такой Олю вы еще не видели!", - отметил режиссер.

Герман Ненов занимается постановкой шоу Поляковой / Пресс-служба

Чтобы реализовать эту смелую идею, пришлось привлечь 680 человек творческой группы.

Поклонники, которые не смогли попасть на концерт или увидеть его телеверсию, смогут посетить шоу в своих городах. Киевская "Королева ночи" станет первым выступлением Оли Поляковой во всеукраинском туре, который состоится весной следующего года.

Ранее Оля Полякова покрасовалась ногами длиной 126 сантиметров.