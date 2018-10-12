Стала известна дата выхода нового сезона сериала "Настоящий детектив"

Дата релиза сериала обьявлена в соцсетях / Скриншот из видео youtube.com/HBO

Телеканал HBO огласил дату выхода третьего сезона сериала "Настоящий детектив".

Сериал выйдет на экраны 13 января 2019 года, сообщается на странице HBO в Twitter.

Главную роль в новых эпизодах исполнит лауреат премии "Оскар" за фильм "Лунный свет" Махершала Али, в третьем сезоне также снялись Стивен Дорф и Рэй Фишер.

События в сериале будут происходить на Среднем Западе, в одном из округов штата Миссури под названием Озарк, где детективам Уэйну Хейсу и Роланду Уэсту предстоит расследовать загадочные исчезновения детей. Сюжет будет посвящен сразу трем временным промежуткам.

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