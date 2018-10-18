В красном платье и парике: Потап стал женщиной в новом клипе

18 октября 2018, 13:43

Артист кардинально преобразился для видео.

Потап
Потап покрасовался в красном платье / Instagram Потапа

Украинский продюсер и рэпер Потап вызвал жаркие обсуждения эпатажным образом в новом клипе.

Ролик с преобразившимся Потапом появился на YouTube-канале группы Mozgi.

Тизер клипа на песню "Полюбэ" длится всего 11 секунд, но за это время фанаты смогли рассмотреть Потапа, который преобразился в женщину: надел красное платье и белый парик.

Юзеры по-разному отреагировали на видео: кто-то отметил, что с нетерпением ждет полной версии клипа, кто-то засомневался в адекватности артиста.

"Какая шикарная мадама", "Уже проникает в мозги, как вирус. Хит!", "О Боже, Потап, что ты на себя напялил?", - писали юзеры.

Ранее Потап засветился с эффектной красоткой.

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Потап группа Mozgi
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