"Приняла весь удар на себя, чтобы мы жили": актер "Дизель шоу" рассказал о Поплавской

23 октября 2018, 14:21

Актриса во всех поездках следила за тем, чтобы водитель не уснул.

Крутоголов, Поплавская, Дизель шоу
Крутоголов рассказал о героизме Поплавской / https://www.instagram.com/dizelmano/

Актер и один из основателей "Дизель шоу" Егор Крутоголов, который пострадал в жутком ДТП, а его коллега Марина Поплавская трагически погибла, рассказал, что актриса всегда беспокоилась о безопасности своих коллег.  

На своей странице в Facebook Крутоголов написал пост, в котором сообщил, что Поплавская приняла весь удар на себя, ведь она всегда во всех поездках следила за тем, чтобы водитель не уснул.

"Она была нашей мамочкой, нашей квочечкой, которая переживала за всех и каждого гораздо больше, чем за себя. Она и сидела рядом с водителем всегда, чтобы не давать ему заснуть, чтобы уберечь нас всех... Возможно, в то ужасное утро, которое у нас всех теперь стоит в мозгу на повторе, она приняла весь удар на себя, чтобы мы жили. Спасибо, Марина, спасибо, мамочка", - написал Крутоголов.

Актер признался, что не может еще говорить о Поплавской в прошлом времени, но пообещал, что команда "Дизель шоу" восстановится.

"Наши трещинки и разрывы заживут, мы восстановимся и не остановимся, чтобы ей там было смешно", - пообещал актер.

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Напомним, в субботу утром, 20 октября, в Киевской области на Житомирской трассе в страшном ДТП погибла звезда юмористической программы "Дизель-шоу" Марина Поплавская.

Церемония прощания с актрисой прошла в МЦКИ "Октябрьский дворец".

Как ранее сообщалось, водитель автобуса, в результате ДТП с участием которого погибла актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская, сознался, что накануне столкновения отвлекся от дороги. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Также было обнародовано последнее видео из рокового автобуса.

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Дизель шоу Марина Поплавская Егор Крутоголов
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