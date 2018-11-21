Юморист рассказал, чем украинский юмор отличается от российского

Украинский юмор не имеет в себе имперских амбиций, отметил актер / Скриншот видео с youtube.com

Актер юмористического шоу "Вар’яти" Владимир Жогло считает, что украинский юмор, в отличие от российского, не имеет в себе шовинистических и имперских амбиций.

Украинцы умеют смеяться над собой, рассказал юморист во время чата на "Главреде".

Собеседник подчеркнул, что "мы не унижаем другие национальности и народы".

"Украинский юмор не имеет в себе шовинистических и имперских амбиций... мы благородные, смелые и лучшие во всем", — считает собеседник.

Ранее известный российский блогер Илья Варламов признался, что обожает граждан Украины, они абсолютно все умеют переводить в юмор. По его словам, украинцы проблемы обычно переваривают — "та нехай, прорвемся".