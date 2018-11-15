"Забаненный" в Украине блогер из России признался в обожании украинцев

Илья Варламов признался, что обожает украинцев / instagram.com/varlamov

Известный российский блогер Илья Варламов признался, что обожает граждан Украины, они абсолютно все умеют переводить в юмор.

Украинцы проблемы обычно переваривают — "та нехай, прорвемся", написал блогер в своем аккаунте в Twitter.

"Каминг-аут (признание принадлежности к сексуальному или гендерному меньшинству — Ред.): я обожаю украинцев. Мне кажется, что это самая жизнелюбивая и добродушная нация в русскоговорящем, я бы даже сказал, русском, мире…", — написал он.

Илья Варламов признался, что обожает украинцев / Скриншот с twitter.com/varlamov

Напомним, в июне 2017 года стало известно, что Служба безопасности Украины запретила Илье Варламову въезд на территорию нашей страны. В спецслужбе не уточнили, сколько будет действовать запрет.