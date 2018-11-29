Грузинская певица категорично высказалась по агрессии России на Азове

Легенда эстрады поддержала Украину / Фото: Facebook/Нино Катамадзе

Известная грузинская певица Нино Катамадзе с сочувствием отреагировала на агрессивные действия России в Керченском проливе в отношении украинских кораблей и моряков.

"Я поддерживаю Украину!" – написала мировая знаменитость в Facebook.

Примечательно, что поддержку Украине Катамадзе не просто высказала в словах, она украсила лозунгом свою фотографию. Ее снимок украшает флаг Украины, на котором написаны слова поддержки, и его продолжением стал флаг Грузии.

Следует отметить, что аватарку грузинская певица обновила сразу после появления новостей о захвате Россией украинских кораблей на Азове.

/ Фото: Facebook/Нино Катамадзе

Затем Катамадзе сделала репост сообщения фронтмена грузинской группы Green Room Ачико Гуледани, который сравнил российскую агрессию в отношении Грузии и Украины.

Как ранее сообщалось, известный российский певец и композитор Алексей Лебединский, комментируя захват украинских кораблей Россией в Керченском проливе, заявил, что стыдится показывать свой российский паспорт и испытывает злость в отношении Москвы, которая осуществила агрессию.