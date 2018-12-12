Украинский хит возглавил рейтинг самых прослушиваемых песен России

Песня Kazka вновь возглавила русскоязычный чарт / Фото: facebook.com/pg/kazka.band

Песня "Плакала" украинской группы Kazka с триумфом возглавила очередной российский музыкальный чарт, оставив далеко позади конкурентов.

Трек "Плакала" стал самым прослушиваемым на крупнейшей музыкальной платформе "Яндекс.Музыка". Украинский хит оставил позади даже таких иностранных исполнителей, как Imagine Dragons с песней Natural, и Dynoro, Gigi D'Agostino с треком In My Mind.

Песню Kazka за сутки прослушали 28 451 раз, в то время, как трек In My Mind на 10 тысяч меньше – 18 470 раз.

Kazka вновь лидирует в топе российского рейтинга / https://music.yandex.com/

Напомним, известная кыргызстанская певица Мелани Сариева исполнила кавер на популярную песню "Плакала" украинской группы Kazka.

Как известно, песня "Плакала" украинской группы Kazka с триумфом возглавила очередной российский музыкальный чарт, оставив далеко позади конкурентов и вызвав гнев россиян.