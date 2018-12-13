"Не травите мою жену": Влад Топалов заступился за родившую Регину Тодоренко

Топалов отметил, что они пока не хотят выставлять фото сына, и отчитываться перед фанатами / instagram.com/reginatodorenko

Муж украинской телеведущей и певицы Регины Тодоренко, которая 5 декабря родила ребенка, обратился к поклонникам с просьбой перестать "травить его жену".

На своей странице в Instagram новоиспеченный папа заверил, что скоро фанаты узнают все подробности рождения их сына, но он и Регина не обязаны по требованию поклонников выставлять свою личную жизнь напоказ.

"Скоро. Скоро. Скоро вы все, все узнаете. Не переживайте. Дайте нам спокойно привыкнуть к графику, к новой жизни. Дайте побыть втроем. В тишине. В радости. В счастье. Не травите мою жену. Она вам ничего не должна. Мы все скажем и покажем ровно тогда, когда нам это будет комфортно, а не вам. Ей было бы приятно читать слова радости и поддержки, а не травлю идиотсткую, с требованиями фотографий", - обратился к подписчикам певец.

Также Топалов признался, что он разочарован в тех фанатах, которые настойчиво требуют под снимками Регины в Instagram фото малыша и его имя.

"Так уж жизнь устроена, простите. Мы не больные, чтобы сразу все вываливать в свет, как некоторые. И я был уверен, что именно вы у нас такие, кто нам верит и такие вещи понимает. Мы с вами всегда честны. Но, увы, видимо, в некоторых я все же ошибался. И ладно, я все равно вас люблю и благодарю. С Богом", - написал Топалов.

Напомним, звезда "Орла и Решки" стала мамой не в элитной клинике, а выбрала обычный роддом №29 имени Н.Э.Баумана в Москве.

Также появились первые кадры новоиспеченной мамы Регины Тодоренко с сыном.

Ранее в СМИ предположили имя будущего малыша знаменитой пары. На сцене Топалов заботливо добавил для всех, желающих прикоснуться к Регине: "Только не пробуйте поднимать Вадима".

Накануне родов пара тайно поженилась – бракосочетание состоялось в кругу родственников 25 октября в день рождения Влада и папы Регины.

Ранее Регина Тодоренко впервые показала, как выглядит после родов.