"Не травите мою жену": Влад Топалов заступился за родившую Регину Тодоренко

Поклонники требуют от звездной пары показать фото новорожденного сына.
Муж украинской телеведущей и певицы Регины Тодоренко, которая 5 декабря родила ребенка, обратился к поклонникам с просьбой перестать "травить его жену".
На своей странице в Instagram новоиспеченный папа заверил, что скоро фанаты узнают все подробности рождения их сына, но он и Регина не обязаны по требованию поклонников выставлять свою личную жизнь напоказ.
"Скоро. Скоро. Скоро вы все, все узнаете. Не переживайте. Дайте нам спокойно привыкнуть к графику, к новой жизни. Дайте побыть втроем. В тишине. В радости. В счастье. Не травите мою жену. Она вам ничего не должна. Мы все скажем и покажем ровно тогда, когда нам это будет комфортно, а не вам. Ей было бы приятно читать слова радости и поддержки, а не травлю идиотсткую, с требованиями фотографий", - обратился к подписчикам певец.
Также Топалов признался, что он разочарован в тех фанатах, которые настойчиво требуют под снимками Регины в Instagram фото малыша и его имя.
"Так уж жизнь устроена, простите. Мы не больные, чтобы сразу все вываливать в свет, как некоторые. И я был уверен, что именно вы у нас такие, кто нам верит и такие вещи понимает. Мы с вами всегда честны. Но, увы, видимо, в некоторых я все же ошибался. И ладно, я все равно вас люблю и благодарю. С Богом", - написал Топалов.
Ох.... читаю ваши комментарии и не могу понять, откуда у вас столько злости и ненависти? Откууууудаааа? Вот правда не понимаю??♂️ что же я лично вам сделал, что вы ждёте малейшего повода, чтобы продемонстрировать свой интеллект и написать что-то грубое? Если бы я знал, я бы с радостью попробовал бы это исправить. Но, видит Бог, не понимаю. Почему я обязан выкладывать исключительно то, что вы хотите? Почему, делая конкурс, знаешь заранее, что обязательно скажут : "ну, ясно, уже сразу было понятно", "жри фастфуд и будь свиньей", "дебильный ролик"....??♂️ неужели вы правда думаете, что этим вы меня как-то задеваете или обижаете? ? кроме демонстрации отсутствия интеллекта и воспитания , это ни к чему не приводит. Но я все равно не понимаю. Конечно, это относится не ко всем! Но я смотрю свою ленту, читаю то, что пишу. И не вижу там ничего оскорбительного в вашу сторону. Почему вы считаете, что имеете право пытаться оскорбить меня или тех, кто мне дорог? Странно, честное слово. Ну, вам виднее) меня это лишь забавляет и удивляет. И , не смотря на это, я все равно продолжаю верить в хорошее и благодарю вас за поддержку и любовь, которой тоже очень много, безусловно! Старайтесь быть добрее. Нет смысла кидать в меня камни. Ибо, как сказал Иисус : "кто из вас не без греха, пусть первый бросит в нее камень". Кто-то тут есть такой?? сомневаюсь. А у меня все равно отличное настроение?? хоть и бесит погода и полное отсутствие сна????? Скоро. Скоро. Скоро вы ВСЕ, ВСЁ узнаете. Не переживайте. Дайте нам спокойно привыкнуть к графику, к новой жизни. Дайте побыть втроём. В тишине. В радости. В счастье. Не травите мою жену. Она вам ничего не должна. Мы все скажем и покажем ровно тогда, когда НАМ это будет комфортно, а не вам. Ей было бы приятно читать слова радости и поддержки, а не травлю идиотсткую, с требованиями фотографий. Так уж жизнь устроена, простите)))))) мы не больные , чтобы сразу всё вываливать в свет, как некоторые. И я был уверен, что именно ВЫ у нас такие, кто нам верит и такие вещи понимает. Мы с вами всегда честны. Но, увы, видимо, в некоторых я все же ошибался. И ладно) я все равно вас люблю и благодарю. С Богом♥️ #vladtopalov #владтопалов
Напомним, звезда "Орла и Решки" стала мамой не в элитной клинике, а выбрала обычный роддом №29 имени Н.Э.Баумана в Москве.
Также появились первые кадры новоиспеченной мамы Регины Тодоренко с сыном.
Ранее в СМИ предположили имя будущего малыша знаменитой пары. На сцене Топалов заботливо добавил для всех, желающих прикоснуться к Регине: "Только не пробуйте поднимать Вадима".
Накануне родов пара тайно поженилась – бракосочетание состоялось в кругу родственников 25 октября в день рождения Влада и папы Регины.
Ранее Регина Тодоренко впервые показала, как выглядит после родов.