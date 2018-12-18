"Помощь психотерапевта срочно!": украинский танцор Полунин назвал русских "святыми людьми"

Сергей Полунин вновь отличился высказыванием о русских / https://www.instagram.com/sergeipolunin/

Известный танцор балета из Херсона Сергей Полунин, который получил российское гражданство, вновь отличился высказыванием о России.

Артист на своей странице в Instagram назвал жителей России "святыми людьми", также танцор считает, что русские "спасают этот мир".

"После пары дней, проведенных в России, еду до следующего места. Путешествуя по миру мне очень грустно, что некоторые новости и люди отзываются о вас нехорошо. От всего сердца я хочу сказать, что я люблю находиться здесь, и люди здесь святые. Вы заслуживаете всего самого хорошего. Помогайте и относитесь к друг другу с уважением, помогайте тем, кто нуждается в этом больше. Вы можете стать раем на земле - все в ваших руках, и это ваша судьба, и помните: вы спасаете этот мир, вы делали это до этого, и вы делаете это сейчас. Спасибо", - написал танцор.

Полунин назвал русских "святыми" / https://www.instagram.com/sergeipolunin/?hl=uk

В комментариях пользователи отметили, что не может быть страна-агрессор посланником мира.

"РПЦ не научила "Не создай себе кумира!"? Лучше бы мать свою на груди наколол! Помощь психотерапевта срочно!", "Танцуй, чувак, просто танцуй! Желательно молча", "Отписываюсь от вас, Сергей. Талант и трудолюбие бесспорно, но вы перепутали и заблудились, и забыли свои корни. Не может страна агрессор быть посланником мира. Печально", - отреагировали подписчики.

Как ранее сообщалось, Полунин показал подписчикам своего блога свежее тату с изображением лица президента России Владимира Путина, которое красуется у артиста на груди.

Напомним, Полунин в день своего 29-летия написал целый поздравительный пост, посвященный Владимиру Путину.

Ранее Сергей Полунин обратился к Путину.