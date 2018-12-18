Тодоренко и Топалов показали сына: семейное видео

18 декабря 2018, 13:04

Малыш мирно спал в коляске.

Тодоренко, Топалов
Тодоренко и Топалов впервые показали сына / https://www.instagram.com/vladtopalovofficial/

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая 5 декабря родила ребенка, и ее муж Влад Топалов впервые показали сына.

На своей странице в Instagram Топалов показал видео из машины – они пели песню Луи Армстронга What a wonderful world. Влад за рулем, Регина со спящим малышом – на заднем сидении. Лицо ребенка не видно, зато пара впервые с дня его рождения показала сына.

"Семейные поездочки и песенки", - подписал ролик певец.

Поклонники порадовались за новоиспеченных родителей, и пожелали им семейного счастья.

"Самые лучшие, я вас обожаю, как я рада что вы вместе! Счастья вашей семье, здоровья вашему малышу", "Какие вы счастливые!", "Ребят, какие вы клевые! Одно удовольствие смотреть", - писали поклонники.

Напомним, звезда "Орла и Решки" стала мамой не в элитной клинике, а выбрала обычный роддом №29 имени Н.Э.Баумана в Москве.

Также появились первые кадры новоиспеченной мамы Регины Тодоренко с сыном.

Ранее в СМИ предположили имя будущего малыша знаменитой пары. На сцене Топалов заботливо добавил для всех, желающих прикоснуться к Регине: "Только не пробуйте поднимать Вадима".

Накануне родов пара тайно поженилась – бракосочетание состоялось в кругу родственников 25 октября в день рождения Влада и папы Регины.

Ранее Регина Тодоренко впервые показала, как выглядит после родов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Регина Тодоренко. Влад Топалов
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
14:54
Лобода, Миддлтон, Тодоренко: какие знаменитости стали родителями в 2018 году
14:45
Минстець заказал рекламу на CNN за 15,5 млн гривен
14:35
Конкурент митрополита Епифания рассказал о шантаже при выборе главы Православной церкви Украины Видео
14:18
Десятки церквей и $150 миллионов: журналист рассказал о тайных договоренностях Порошенко и Варфоломея
14:05
Украина продлила ответное эмбарго на импорт товаров из России
13:51
"Разрешите послать на* уй": Муждабаев назвал премьера Армении "рабом России"
13:15
"Как мусорный мешок": Вера Брежнева ужаснула поклонников провальным нарядом Видео
13:15
Депутат Мосийчук на Тернопольщине избил газетой чиновника: опубликовано видео Видео
13:04
Тодоренко и Топалов показали сына: семейное видео Видео
12:43
Порошенко невыносима сама мысль, что его не любят больше, чем других политиков мнение
12:32
Принятие резолюции Генассамблеи ООН по Крыму снова сбило российскую спесь - Яценюк
12:31
Под Львовом нашли экс-главу Правого сектора с перерезанным горлом
12:31
"Помощь психотерапевта срочно!": украинский танцор Полунин назвал русских "святыми людьми" Видео
12:26
Ватикан признал Православную церковь в Украине - архиепископ Евстратий
12:20
"Каждый сантиметр земли под ударом мафии": Тимошенко потребовала заморозить продажу земли
11:56
Жозе Моуринью уволили из "Манчестер Юнайтед"
11:49
Группа The Hardkiss представила новый клип про токсичные отношения: Сеть в восторге Видео
11:41
СМИ нашли у Порошенко и Климкина родственников в России и аннексированном Крыму
11:37
Чат с российским политологом Лилией Шевцовой
11:34
Девушка дня Instagram: пышногрудая красотка Даниэлли Айала Фото
11:24
На молебне рядом с Епифанием и Порошенко заметили авторитетов "Нарика" и "Эмиля", опубликовано фото
10:56
Будет расплата: волонтер предупредил Усика о наказании за поддержку "русского мира" Видео
10:45
"Босяцкая самоуверенность Путина". Эксперт спрогнозировал, будет ли обострение на Донбассе перед выборами Видео
10:38
Госдума упростила законодательство для получения украинцами российского гражданства Видео
10:16
Митрополит Епифаний объяснил, в какой мере украинская церковь будет зависеть от Константинополя
09:56
Суровые морозы и полуметровые сугробы: стала известна дата погодного апокалипсиса в Киеве Видео
09:46
"Хочу, чтобы стоял": в Николаеве застопорился снос последнего памятника Ленину
09:26
"Война с Украиной": эксперт объяснил задачу ударных вертолетов РФ "Аллигатор" на границе с Крымом
09:00
Виктор Суслов: Все надежды Украины – на "дядю с Запада", только вот этому "дяде" придется отдать всю страну
08:55
"Приспешники США": в России огрызнулись на украинскую резолюцию Генассамблеи ООН Видео
08:39
Епифаний прокомментировал сведения о захвате храмов УПЦ МП Видео
08:24
"Жребий сладкий, как лукум": в Греции троллят Динамо, отставшее от Шахтера "на много световых лет" Видео
07:58
"Санкции не имеют силы": архиепископ Евстратий объяснил никчемность анафемы УПЦ МП Видео
07:25
Милитаризация Крыма, Черного и Азовского морей: Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию Видео
07:04
Саввин день: как вылечиться от бесплодия, похоронить свои грехи и что нельзя делать
06:59
Мясо по-французски: лучшие рецепты на Новый год Видео
06:43
Путин уже "гибридно" захватил Беларусь - астролог
06:21
"Конец света никто не отменял": ученые пояснили, почему запаздывает Нибиру Видео
05:59
Психолог раскрыла, от чего зависит успех человека Видео
05:30
Жить будем плохо, но недолго: экономист спрогнозировал последствия "второго срока" Порошенко
05:01
Порошенко признался, за что ему стыдно
04:16
Даша Астафьева полностью оголилась: пикантное фото Видео
04:10
Ученые рассказали, какая связь между отказом от секса и вымиранием человечества
03:40
Экс-министр спрогнозировал судьбу "Северного потока-2" Видео
02:47
"Это не должно ломать человека": Кондратюк оценил целесообразность украинских талант-шоу
02:33
Названа дата начала продаж билетов через Крымский мост
02:07
Ученые выяснили, в каком возрасте женщинам перестает нравиться секс
01:58
Мисс Вселенная-2018 Катриона Грей: что постит в Instagram экзотичная красотка Фото Видео
01:36
В Донецке арестовали "замминистра доходов и сборов ДНР"
01:11
В Беларуси в ДТП погиб футболист с женой и сыном
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять