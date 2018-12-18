Тодоренко и Топалов показали сына: семейное видео

Тодоренко и Топалов впервые показали сына / https://www.instagram.com/vladtopalovofficial/

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая 5 декабря родила ребенка, и ее муж Влад Топалов впервые показали сына.

На своей странице в Instagram Топалов показал видео из машины – они пели песню Луи Армстронга What a wonderful world. Влад за рулем, Регина со спящим малышом – на заднем сидении. Лицо ребенка не видно, зато пара впервые с дня его рождения показала сына.

"Семейные поездочки и песенки", - подписал ролик певец.

Поклонники порадовались за новоиспеченных родителей, и пожелали им семейного счастья.

"Самые лучшие, я вас обожаю, как я рада что вы вместе! Счастья вашей семье, здоровья вашему малышу", "Какие вы счастливые!", "Ребят, какие вы клевые! Одно удовольствие смотреть", - писали поклонники.

Напомним, звезда "Орла и Решки" стала мамой не в элитной клинике, а выбрала обычный роддом №29 имени Н.Э.Баумана в Москве.

Также появились первые кадры новоиспеченной мамы Регины Тодоренко с сыном.

Ранее в СМИ предположили имя будущего малыша знаменитой пары. На сцене Топалов заботливо добавил для всех, желающих прикоснуться к Регине: "Только не пробуйте поднимать Вадима".

Накануне родов пара тайно поженилась – бракосочетание состоялось в кругу родственников 25 октября в день рождения Влада и папы Регины.

Ранее Регина Тодоренко впервые показала, как выглядит после родов.