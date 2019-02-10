"Леся Винник": Никитюк на фоне пальм покрасовалась в платье за сотни гривен

Леся Никитюк показала фото на фоне пальм в платье за сотни гривен / instagram.com/lesia_nikituk

Украинская ведущая Леся Никитюк опубликовала фотографию, на которой запечатлена на пляже на фоне пальм в платье за 750 гривен.

Артистка похвасталась снимком в Instagram и уточнила, что на фото ее укладка сделана с помощью воды из Индийского океана.

"Комментируем лук!!! Платье — 750 грн, сумка 25$ (более 600 грн по курсу НБУ — Ред.),…", — подписала снимок Никитюк.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Леся Винник (возможно, намек на сходство с певцом Олегом Винником — Ред.)…", — пошутил jostkiyteam.

"Леся, вы — супер. Хороший вкус и шикарное тело. Плюс — офигенное чувство юмора…", — считает varava.ania. "Не очень", — поделилась мнением s_nata2018.

Ранее стало известно, что Леся Никитюк отдыхала на Мальдивах. Ведущая писала, что ее как блогера с многомиллионной аудиторией пригласили оценить комфорт трех новых отелей.