"Оскар-2019": когда пройдет премия, номинанты

"Оскар-2019" пройдет в 24 февраля (в 3 ночи 25 февраля по Киеву) / Reuters

Уже в это воскресенье в Лос-Анджелесе в театре "Долби" пройдет 91-я церемония вручения наград премии "Оскар-2019". Трансляция легендарной кинопремии начнется в 3 ночи 25 февраля по киевскому времени.

Из украинских телеканалов вести прямую трансляцию "Оскара-2019" имеет право канал "Украина", показ начнется в 01.30 по киевскому времени – тогда стартует представление звезд на красной дорожке. Смотреть трансляцию в оригинале можно на официальном канале премии в YouTube.

"Главред" собрал самые интересные сведения о грядущей церемонии, самые громкие скандалы и, конечно же, список претендентов на заветную статуэтку.

Скандалы кинопремии "Оскар-2019"

Еще ни одно вручение за все годы существования кинопремии не обошлось скандалом.

В августе 2018 года американская академия кинематографических искусств и наук заявила, что, начиная с 2019, будут внесены изменения в правила проведения "Оскара". Из-за падающих рейтингов трансляция будет длиться не более трех часов, а награды в категориях "Лучшая операторская работа", "Лучший монтаж", "Лучший грим и прически" и "Лучшая короткометражная картина" будут вручаться во время рекламной паузы.

Такое решение возмутило многих актеров и режиссеров - они написали открытое письмо, в котором обвинили Академию в присвоении некоторым профессиям более низкого статуса, тем самым оскорбив профессионалов, работающих в четырех сферах.

Представители киноакадемии решили отказаться от такого решения, отметив, что во время телетрансляции покажут абсолютно все вручения статуэток.

Кевин Харт отказался вести церемонию кинопремии "Оскар-2019" / https://www.instagram.com/kevinhart4real/?hl=uk

Уже в декабре этого же года руководство Американской киноакадемии и телекомпании ABC обьявили имя ведущего церемонии – им должен был стать комик Кевин Харт. Однако, из-за ополчения общественности против высказываний комика в Twitter за 2009-2011 годы, и из-за обвинений в гомофобии, он отказался вести церемонию.

В результате было решено, что впервые за 30 лет церемония будет проходить без ведущего. Такое происходило в последний раз в 1989 году – тогда "Оскар" раскритиковали за скучные и откровенно нелепые выступления звезд.

Следующий скандал разгорелся вокруг режиссера фильма-номинанта "Богемная рапсодия" Брайана Сингера. Его обвинили в растлении несовершеннолетних мальчиков. Обвинения против режиссера выдвинули четверо мужчин, уверяя, что в 90-х он склонял их к интиму, а некоторых даже изнасиловал.

Церемония "Оскар-2019": кто выступит вместо ведущего

Так как впервые за 30 лет на церемонии "Оскара" не будет ведущего, выполнять его обязанности пригласили 27 знаменитостей. Кроме того, статуэтки победителям будут вручать (сейчас порадуются фанаты "Игры престолов") Джейсон Момоа и Эмилия Кларк.

Кроме того, на "Оскаре-2019" вживую представят свой трек Shallow из фильма "Звезда родилась" номинанты на "Лучшую оригинальную песню" Леди Гага и Брэдли Купер.

Также представит песню I’ll flight из документального фильма RBG Дженнифер Хадсон. Кендрик Ламар и SZA представят саундтрек к фильму "Черная пантера".

Представят на сцене свои песни номинанты фильмов "Мэри Поппинс возвращается" и "Баллада Бастера Скраггса".

Однако, самым ожидаемым номером вечера называют выступление легендарной группы Queen и певца Адама Ламберта в качестве вокалиста. Они исполнят треки в поддержку фильма "Богемская рапсодия".

Номинанты на "Оскар-2019"

В этом году главную кинопремию года вручают в 24 категориях. Два фильма из восьми представленных кинолент премии собрали по 10 номинаций каждый: это черно-белая драма мексиканского режиссера Альфонсо Куарона "Рома" и британская костюмная историческая комедия "Фаворитка", снятая греческим режиссером Йоргосом Лантимосом.

В категории "Лучший фильм" номинированы:

"Зеленая книга"

"Рома"

"Звезда родилась"

"Фаворитка"

"Черный клановец"

"Богемская рапсодия"

"Черная Пантера"

"Власть"

В категории "Лучший актер" номинированы:

Рами Малек — "Богемская рапсодия"

Кристиан Бэйл — "Власть"

Вигго Мортенсен — "Зеленая книга"

Брэдли Купер — "Звезда родилась"

Итан Хоук — "Дневник пастыря"

Уиллем Дефо — "На пороге вечности"

В категории "Лучшая актриса" номинированы:

Гленн Клоуз – "Жена"

Леди Гага – "Звезда родилась"

Оливия Колман – "Фаворитка"

Мелисса МакКарти – "Сможете ли вы меня простить?"

Ялица Апарисио – "Рома"

В категории "Лучший режиссер" номинированы:

Альфонсо Куарон – "Рома"

Адам МакКей – "Власть"

Спайк Ли – "Черный клановец"

Павел Павликовский – "Холодная война"

Йоргос Лантимос – "Фаворитка"

В категории "Лучшая мужская роль второго плана" номинированы:

Сэм Эллиотт – "Звезда родилась"

Адам Драйвер – "Черный клановец"

Сэм Рокуэлл – "Власть"

Махершала Али – "Зеленая книга"

Ричард Э. Грант – "Сможете ли вы меня простить?"

В категории "Лучшая женская роль второго плана" номинированы:

Эми Адамс - "Власть"

Реджина Кинг - "Если Бил-стрит могла бы заговорить"

Марина Де Тавира - "Рома"

Эмма Стоун - "Фаворитка"

Рэйчел Вайс - "Фаворитка"

В категории "Лучший фильм на иностранном языке" номинированы:

"Рома" (Мексика)

"Холодная война" (Польша)

"Магазинные воришки" (Япония)

"Капернаум" (Ливан)

"Работа без авторства" (Германия)

В категории "Лучшая песня" номинированы:

All the Stars ("Черная пантера")

Shallow ("Звезда родилась")

I'll Fight (RBG)

The Place Where Lost Things Go ("Мэри Поппинс возвращается")

When a Cowboy Trades His Spurs For Wings ("Баллада Бастера Скраггса")

В категории "Лучший документальный фильм" номинированы:

"RBG"

Minding the Gap

"Свободный подъем в одиночку"

Of Fathers and Sons

"Округ Хейл утром и вечером"

В категории "Лучший анимационный фильм" номинированы:

"Остров собак"

"Суперсемейка 2"

"Ральф против интернета"

"Человек-паук: Через вселенные"

"Мирай из будущего"

В категории "Лучший оригинальный сценарий" номинированы:

"Зеленая книга" - Ник Валлелонга, Брайан Карри, Питер Фаррелли

"Фаворитка" - Дебора Дэвис и Тони Макнамара

"Рома" - Альфонсо Куарон

"Власть" - Адам Маккей

"Дневник пастыря" - Пол Шредер

В категории "Лучший адаптированный сценарий" номинированы:

"Баллада Бастера Скраггса" - Джоэл Коэн и Итан Коэн

"Если Бил-стрит могла бы заговорить" - Барри Дженкинс

"Звезда родилась" - Эрик Рот, Брэдли Купер и Уилл Феттерс

"Сможете ли вы меня простить?" - Николь Холофсенер и Джефф Уитти

"Черный клановец" - Чарли Вачтел, Дэвид Рабинович, Кевин Уиллмотт и Спайк Ли

В категории "Лучший оператор" номинированы:

"Рома"

"Фаворитка"

"Звезда родилась"

"Работа без авторства"

"Холодная война"

В категории "Лучший короткометражный фильм" номинированы:

Detainment ("Задержание")

Fauve ("Дикарь")

Marguerette ("Маргарита")

Skin ("Кожа")

Mother ("Мать")

В категории "Лучший анимационный короткометражный фильм" номинированы: