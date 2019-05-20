"Вдул бы": Мокрая Лобода в откровенном купальнике возбудила фанатов в Сети

Лобода возбудила фанатов / instagram.com/lobodaofficial

Эпатажная певица Светлана Лобода, которая в последнее время живет и выступает в России, любит выставлять напоказ свое тело.

Певица, которой не так давно приписывали роман с лидером культовой немецкой рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном, разместила на своей странице в Instagram откровенное фото.

На снимках, которые за день собрали свыше 80 000 лайков, 36-летняя мать двоих детей позирует в золотисто-черном купальнике, демонстрируя аппетитные формы и подтянутую фигуру. Волосы у певицы прилизаны, судя по всему, певица мокрая.

По заднему плану фотографий поклонники певицы решили, что она сейчас отдыхает на Мальдивах.

Отметим, что, как и обычно, Светлану Лободу в ответ на фото засыпали сотнями комментариев. Многие льстят певице, хвалят ее фигуру. Некоторые пишут ей, кто она их притягивает сексуально.

Лобода в откровенном купальнике / instagram.com/lobodaofficial

"Сексуальная", "Без мейка еще круче!", "Тропикана женщина горяча и бешена", "Сама на себе непохожа", "Я бы тебя бы вдул бы!", "Ой шикарная какая. Спасибо, я умер", - пишут поклонники Лободы.

Ранее Светлана Лобода поделилась фотографией, на которой запечатлена в брюках и в пиджаке, надетом на лифчик. Артистка разместила снимок на своей странице в Instagram, менее чем за час он собрал более 20 тысяч лайков.

Напомним, в мае 2018 года Светлана Лобода во второй раз стала мамой, она снова родила девочку и назвала ее Тильда. СМИ писали, что отцом малышки является солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Позже певицу госпитализировали из-за проблем с почками и провели экстренную операцию.