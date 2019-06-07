Дочь Сумской похвасталась соблазнительными формами в бассейне

Тоня Паперная поделилась соблазнительными фото/ instagram.com/tonya_papernaya/

Старшая дочка Ольги Сумской Тоня Паперная не отказывает себе в возможности продемонстрировать соблазнительную фигуру, тем более, что она в отличной форме.

На своей странице в Instagram она устроила целую фотосессию, за которую фанаты забросали ее комплиментами и лайками.

Сначала девушка опубликовала видео слоумоу, где она выныривает из бассейна прямо у бортика, эффекто откидывая волосы.

Фанаты сразу согласились, что она выглядит шикарно: "Афродита", "огонь!", "Sexy" - пишут они в комментариях.

Но спустя немного времени Тоня опубликовала фото, где хвастается стройными ножками - она показала их на всю длину - кто-то решил, что это фото одиночество, потому как в кадре пустая чашка кофе, а кто-то больше внимания обратил на стройные ножки.

Тоня Паперная похвалилась стройными ножками / instagram.com/tonya_papernaya/

Ранее голая Седокова опубликовала интимное фото к церемонии вручения премии МузТВ-2019.