Дочь Сумской похвасталась соблазнительными формами в бассейне

Тоня Паперная, которая живет с мужем в России, порадовала фанатов горячим видео и фото в соцсетях.
Старшая дочка Ольги Сумской Тоня Паперная не отказывает себе в возможности продемонстрировать соблазнительную фигуру, тем более, что она в отличной форме.
На своей странице в Instagram она устроила целую фотосессию, за которую фанаты забросали ее комплиментами и лайками.
Сначала девушка опубликовала видео слоумоу, где она выныривает из бассейна прямо у бортика, эффекто откидывая волосы.
Фанаты сразу согласились, что она выглядит шикарно: "Афродита", "огонь!", "Sexy" - пишут они в комментариях.
Но спустя немного времени Тоня опубликовала фото, где хвастается стройными ножками - она показала их на всю длину - кто-то решил, что это фото одиночество, потому как в кадре пустая чашка кофе, а кто-то больше внимания обратил на стройные ножки.
Ранее голая Седокова опубликовала интимное фото к церемонии вручения премии МузТВ-2019.