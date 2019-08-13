"Обдрочиться и не встать": Maruv в латексе засветилась на репетиции Танцев

Maruv / Instagram

Певица Maruv опубликовала свои усилия по подготовке к новому сезону шоу Танці з зірками 2019, и вызвала бешенный восторг у поклонников.

На фото из Instagram она предстала в своем традиционном латексном наряде и на высоких каблуках.

Она подписала, что это снимки с первой репетиции Танці з зірками, которую она начала, когда закончила со своими турами по Украине.

На фото она в таком ракурсе, чтобы постоянно частично находится в тени - на высоких каблуках и в традиционном латексном костюме.

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Она соблазнительно выгибается, но на фото кажется, что это вполне танец, а не стриптиз, тем более, чтоб пилона нет.

Пока что неизвестно, ни кто чьим партнером станет, ни даже просто имена танцоров, которые будут натаскивать звезд на танцы.

Тем временем, поклонники в соцсетях уже забросали Maruv комплиментами и пожеланиями выиграть танцы.

Среди комментариев попадаются и заявления хейтеров.

"Обдрочиться и не встать", "Нашли кого пригласить... в России больше бабла платят???продажная и беспринципная. Желаю вылететь после первого же эфира.", "Жду нежности в танцах", "ага..."нежности" и лесби танцев", "Наверное, единственная, кого я знаю на этих танцах", "Какая же ты красивая, и твои яркие выступления", - Пишут поклонники.

Ранее стали известны последние учасники шоу Танці з зірками 2019 - Tayanna, Dzidzio и Лена Кравец последними подтвердили свое участие в шоу.