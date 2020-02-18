"Ах*енно красивая, манящие округлости": жена Морозюка показала стриптиз

Ирина Морозюк / Instagram

Жена экс-капитана украинского Динамо Николая Морозюка Ирина поделилась провокационными фото, на которых ее пышная грудь чуть не выпала из крошечного белья.

Ирина Морозюк опубликовала откровенное фото в Instagram

"Давайте расскажу вам про уколы Красоты ) я думаю это очень актуальная тема. Всех сильно беспокоит, что ж я творю с собой и как я буду выглядеть через лет 10. Плохое мнение о уколах Красоты у тех, кто не образован в косметологии и кто не пробовал. Это когда мужики говорят, что силиконовые сиськи фу и им они вообще не нравятся, а это все го лишь потому, что они ни разу с ними не игрались.Так вот... продолжим. Все мы знаем, что возраст берет своё... к сожалению - кожа теряет упругость, эластичность - увеличивается глубина морщинок. Для этого у нас есть биоревитализация. Биоревитализация – это процедура, которая направлена на улучшение качества кожи пациента. Суть процедуры биоревитализации заключается во введении внутрь кожи при помощи многочисленных инъекций препаратов, основой которых является гиалуроновая кислота низкой концентрации..Что ж такое гиалуроновая кислота? Гилуронка является одним из основных компонентов внеклеточного матрикса, содержится во многих биологических жидкостях (слюне, синовиальной жидкости и др.). Т.е - это то, что вырабатывает наш организм , дебилы! Пошли дальше. Ботокс (бутолоксин) — это препарат, который нарушает передачу импульса от нервного окончания к мышце, тем самым расслабляя ее. ( т.е, расслабляет мышцу лба, к примеру, она становиться неактивной и не появляются горизонтальные заломы , которые мы называем морщины) Поэтому, дауны, которые мне пишут про мой ботокс в губах, теперь должны понять, что я бы не смогла говорить, если бы мне ввели туда токсин. Итак , я думаю, я понятно объяснила о основных процедурах , которые я делаю. Почему то во внутрь вы принимаете витамины и считаете это полезным. А такие же витамины для кожи нет (умы, бл*ть ). А теперь ответ на вопрос, волнующих некоторых необразованных людей) что ж Ира будет с тобой через лет 10??? Я буду молодая, ах*енно красивая 40-летняя женщина. Дякую за увагу)"? - пишет она.

На фото Ирина разделась до розового боди с крошечными ниточками, которые едва справляются с ее неудержимой грудью, и не скрывают ни одной подробности ее оголенной попки.

Ирина Морозюк / Instagram

В комментариях поклонники разразились комплиментами, и не только.

"Плохоє мненіє у тих, хто не може цього собі дозволити", "О, да", "А уши спаниеля в моде, да?", "тобто, Ви колхозница?)", "Манящие округлости", "Ирина, бодипозитив - это точно не про нас", "Ух...", - пишут в комментариях.

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