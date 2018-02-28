"Пытаюсь сказать, а на меня бежит какая-то собака Баскервилей": Данилко рассказал о ссоре с менеджером Tayanna

Известный украинский шоумэн Андрей Данилко рассказал, почему в эфире национального отбора Евровидение он поругался с менеджером певицы Tayanna.

Напомним, в ходе конкурса Данилко предложил спеть певице а-капелла, после чего ему неизвестный голос начал задавать вопрос "как вам не стыдно?". В ответ Данилко заявил: "А это еще кто тут стоит?Иди в п*зду".

"Я не знал, кто это такой, пытаюсь высказать мысль, а на меня бежит какая-то собака Баскервилей. Конечно, я жалею, что сказал эту резкую фразу, я конечно извинился в эфире. Но это была реакция на фразу, которую сказал тот человек, я не буду ее повторять. Я ответил в его же стиле, он ко мне матом обратился, я очень разозлился. И если очень многие люди говорят, что Tayanna пела под фонограму, почему это не проверить?", - сказал Данилко в эфире передачи "Бацман".

По его словам, он в какой-то степени понимает менеджера, который вступился за свою певицу.

"Я хочу, чтобы вся эта история закончилась, это должно сойти на нет, это все было на эмоциях", - отметил Данилко.