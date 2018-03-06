"Метать икру не мне": Лолита использовала беременность Лободы в корыстных целях

Российская певица с украинскими корнями Лолита Милявская использовала слухи о беременности своей подруги Светланы Лободы от солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. Артистка в шутливой форме решила прорекламировать икру.

Видео с банкой икры Милявская разместила на своей странице в Instagram. Лолита с иронией обратилась к Лободе с вопросом почему все семь месяцев она не знала, что ее подруга беременна.

"Стою, смотрю на банку с черной икрой и думаю: мне уже икра не нужна, мне она не поможет. Метать икру не мне, – пожаловалась Лолита. – Света Лобода, ты же моя подруга. А вот скажи мне, а почему я узнала про то, что ты уже на седьмом месяце, да еще от любимого всеми мужика – от Тиля! – только из желтой прессы?! Ты меня прости, но, видимо, икру придется съесть мне – не забеременею, но хотя бы белок будет в норме", - сказала артистка.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Мар 5, 2018 в 6:56 PST

Ранее Лолита Милявская представила эпатажный клип о Раневской.