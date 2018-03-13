Известная украинская певица собралась под венец в США

Маша Фокина поделилась радостной новостью.
Дочь первого премьер-министра Украины, поп-исполнительница Маша Фокина, которая сейчас живет в США, выходит замуж.
Об этом она сообщила на своей странице в Instagram анимационным кадром, на котором переливается ее обручальное кольцо.
"Спасибо мой любимый..Что Ты,даришь мне счастье! Я сказала ДА", - подписала снимок Фокина.
О избраннике Маши известно немного, его зовут Геннадий Шпилер. Пара часто делится в своих микроблогах совместными снимками.
Ранее стало известно, что Мика Ньютон выходит замуж в США.