Известная украинская певица собралась под венец в США

Дочь первого премьер-министра Украины, поп-исполнительница Маша Фокина, которая сейчас живет в США, выходит замуж.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram анимационным кадром, на котором переливается ее обручальное кольцо.

"Спасибо мой любимый..Что Ты,даришь мне счастье! Я сказала ДА", - подписала снимок Фокина.

О избраннике Маши известно немного, его зовут Геннадий Шпилер. Пара часто делится в своих микроблогах совместными снимками.

Публикация от Masha Fokina (Маша Фокина) (@mashafokina) Мар 12, 2018 в 2:37 PDT

Публикация от Masha Fokina (Маша Фокина) (@mashafokina) Окт 30, 2017 в 5:49 PDT

Публикация от Masha Fokina (Маша Фокина) (@mashafokina) Фев 19, 2018 в 12:05 PST

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