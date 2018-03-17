Актер сериала "Клиника" рассказал о "подработке компьютерным мастером" в Украине и России

Фото Зака Браффа используют в рекламе.
Актер сериала "Клиника" Зак Брафф стал гостем американского ток-шоу "Джимми Киммел в прямом эфире", в котором его ведущий показал объявления из России и Украины, где используют лицо Браффа.
Первое объявление ведущий шоу Джимми Киммел показал из Украины. На нем актер рекламировал компьютерную помощь.
Вторая реклама, как признался Брафф, его самая любимая - его персонаж из сериала "Клиника" лечит мужскую половую дисфункцию в Саратове.
Артист не удивился таким объявлениям, ведь он знает, что его изображения много лет используются в объявлениях. Например, в прошлом году в своем Twitter он выставлял фото рекламы с Саратова.