Звезда "Секса в большом городе" намерена стать губернатором Нью-Йорка

Актриса Синтия Никсон, известная по одной из главных ролей в сериале "Секс в большом городе", планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора штата Нью-Йорк.

"Я люблю Нью-Йорк, и сегодня я выдвигаю свою кандидатуру на пост губернатора", - цитирует голливудскую знаменитость New York Post.

Актриса активно выступает против нынешнего губернатора штата, демократа Эндрю Куомо.

"Мы хотим, чтобы наша власть снова работала, было эффективным здравоохранение, сломанный метрополитен не ограничивал нашу свободу. Мы устали от политиков, которые больше заботятся о заголовках, нежели о нас", - резко заявила актриса.

Действующий губернатор не видит в Никсон противника. В недавнем интервью он назвал ее "второсортной знаменитостью".

Напомним, Синтия Никсон играла Миранду Хоббс в сериале "Секс в большом городе", принимая участие в съемках с 1998 по 2004 год, а также известна по многим другим телепередачам и фильмам.

Как сообщалось ранее, Никсон придерживается нетрадиционной ориентации. В 2011 году у актрисы и ее супруги Кристин Маринони родился сын, которого назвали Макс Эллингтон.