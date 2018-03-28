"Оргазм – не цель": певица Горбачева рассказала, как получать настоящее удовольствие от секса

Сексуальность и оргазм не должны являться целью.

Такое мнение высказала украинская певица Ольга Горбачева на своей странице в Instagram.

По ее мнению, сексуальность и оргазм – это "состояние и дар-бонус". Создавая из этого цель, женщины формируют излишнее напряжение в теле и голове, приглашая в свою жизнь "врагов" сексуальной энергии.

Горбачева отметила, что п-настоящему важны такие аспекты как целеполагание и получение удовольствия от процесса. "Когда внимание находится на абстрактной цели, тогда энергия утекает в несуществующее будущее. Внимание важно сохранять в действительности – что со мной происходит, как я себя чувствую, есть ли силы и удовольствие жить и так далее", – пояснила она.

Ранее ученые выяснили, кто для женщин лучше в сексе – мужчины или лесбиянки. В опросе приняли участие 2,3 тысячи женщин из разных стран и с разным половым опытом.

Напомним, в Португалии был проведен опрос, результаты которого показали, что 40% женщин хотя бы раз испытывали оргазм раньше, чем "планировали". Приблизительно 3% женщин назвали проблему преждевременного оргазма "хронической".

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