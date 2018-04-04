"Я создаю империю": Ольга Бузова запускает собственную криптовалюту

Российская певица Ольга Бузова обьявила о создании собственной криптовалюты BuzCoin, запуск которой намечен на 18 апреля.

Она отметила, что уже несколько месяцев совместно с командой готовит масштабный IT-проект BUZAR. По словам Ольги, ее детище "не имеет аналогов в мире", сообщает "СтарХит".

"Я создаю империю", – уверенно заявила звезда.

BUZAR – это коммуникационный сервис и маркетплейс.

"Это новая онлайн-платформа, в которой любой пользователь Интернета может найти все, что угодно – парня или подругу, устроить личную жизнь, завести новые знакомства, найти старых друзей, деловых партнеров и единомышленников, уйти от одиночества", - написано на сайте проекта.

Кроме того, площадка предоставит возможность обмена и продажи товаров между зарегистрированными юзерами.

Что касается коммуникационной составляющей проекта, то пользователям Интернета предлагается не только переписываться между собой, но и смотреть видеотрансляции, покупать билеты на мероприятия и слушать музыку. BuzCoin станет расчетной единицей в платформе и будет привязан ко всем функциям площадки. В пресс-релизе валюту называют "ядром экосистемы BUZAR".

В команду знаменитости вошли профессионалы отрасли – основатель компании Topface Дмитрий Бородин, блокчейн-специалист Ян Койфманн, советник Департамента по контролю за иностранными инвестициями ФАС России Галина Литовских и IT-консультант Фрэнк Бэрон.

Публикация от Starhit.ru|Новости Шоу-бизнеса (@starhit.ru) 4 Апр 2018 в 1:19 PDT

Ранее полуобнаженная Ольга Бузова в фотосессии для Playboy засветила попу.