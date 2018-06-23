"Прям нимфа". Оля Полякова похвасталась снимком в купальнике

Украинская певица Оля Полякова выложила в Сеть фотографию с пляжа, на которой запечатлена в купальнике.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за 15 часов он собрал более 80 тысяч лайков.

Исполнительница позировала на фоне моря, но не уточнила, где именно было сделано фото.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Прям нимфа", — считает patrusheva67. "Супер тело", — написала makeeva111180. "Вот это ножки!", — подчеркнул pavel.aleks75.

Ранее Оля Полякова поделилась в соцсети необычное фото с пляжа — на нем певица запечатлена в косметической маске на лице и в кепке. Посмотреть забавный снимок можно здесь.