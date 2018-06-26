"А Украина где?": Ани Лорак обещала выступить на родине, но "кинула" своих фанатов

Известная украинская певица Ани Лорак, которая последние годы активно выступает в России, и редко бывает в Украине, огорчила своих украинских поклонников.

На снимке, который певица выложила на своей странице в Instagram, обнародован график нового тура певицы.

"Мы так ждем встречи с вами! И сегодня готовы объявить даты концертов грядущего большого тура #шоудива! Это только начало!", - пообещала Лорак.

Однако в списке нет ни одного украинского города.

"Это очень жалко, что почти все концерты в России. Ты уже забыла об остальных странах? О своей родной Украине? Жаль...", "Вы обещали, что в 2019 г. будет тур по Украине? И где же? ждем Вас, ждем, а Украины нет, и думаю, что и не будет", "За Украину Вы уже и забыли, жаль", "А Украина где?", "А Киев? Ну как так? Он должен быть один из первых", "Почему нет концертов в Украине?", - возмущались подписчики.

Однако некоторые фанаты понадеялись, что Лорак опубликует еще список городов, в которых она побывает с шоу, и в там будут города Украины.

Ранее Ани Лорак вернулась в Киев и вызвала волну негодования фанатов.