Танці з зірками 2020 смотреть онлайн 3 выпуск - 20 сентября

Танці з зірками 2020 - что было в 4 выпуске / 1+1

Новый 4 выпуск 4 сезона Танці з зірками 2020 порадует вызовами для звездных пар. Участники за неделю должны были приготовить новые танцы, и раскрыть свои секреты. Теперь судьи оценят их старания.

Судьями на Танці з зірками 2020 стали Влад Яма, Катерина Кухар и Григорий Чапкис. Юрий Горбунов и Тина Кароль традиционно стали ведущими проекта.

Четвертой судьей Танців з зірками 2020 стала Леся Никитюк, у которой было милое противостояние с Владом Ямой во время ее участия в Танцях.

Новая телеведущая балкона - Маша Ефросинина, которая будет встречать участников и вместе с ними слушать оценуки судей.

Участники шоу Танці з зірками 2020 расскажут про год, который изменил их жизнь.

В шоу танці з зірками участвуют Олег Винник и Алена Шоптенко, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Макс Леонов, Тарас Цимбалюк и Яна Заец, Даша Петрожицкая и Игорь Гелуненко, Юлия Санина и Дмитрий Жук, Alyona Alyona и Юрий Гурич, Позитив и Юлия Сахневич, Сергей Танчинец и Яна Цибульская, Сергей Мельник и Аделина Дели, Арам Арзуманян и Тоня Руденко, Ольга Фреймут и Илья Падзина.

Юлия Санина и Дмитрий Жук исполнят пасадобль под хит Evanescence - Bring Me To Life. Зрителям фронтвумен группы The Hardkiss признается, через какие испытания ей пришлось пройти в жизни на пути к успеху и признанию.

Санта Димопулос и Надежда Мейхер раскрою секреты, которые никто не знал.

Олег Винник и Алена Шоптенко станцуют пассадобль под свою же песню Вовчиця, и раскроет один из интригующих секретов.

Оля Фреймут и Илля Падзина раскроют. какой год жизни был для телеведущей ударом.

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко выполнят зажигательный ча-ча-ча. На днях на своей странице в Instagram Петрожицкая сообщила, что смогла преодолеть Covid-19, и теперь может вернуться на паркет.

Тина Кароль выступит на паркете Танці з зірками 2020 с премьерой своего нового альбома Найди своих.

Танці з зірками 2020 смотреть онлайн полный 4 выпуск 20-09-2020:

Начало прямого эфира в 21:00 20 сентября на 1+1. Все выпуски Танців з зірками выходят по воскресеньям на 1+1.