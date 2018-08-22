Названы правила гигиены, о которых большинство и не догадывается

22 августа 2018, 05:06

Таких правил четыре.

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Малоизвестные правила гигиены для кухни и не только. / 1zoom.ru

Оказывается, существуют правила гигиены, о которых большинство людей и слыхом не слыхивали.

Такой своеобразный "чистый" топ составил Men'sLife.

1. Унитаз смывать с закрытой крышкой

Чтобы при смыве грязная вода из унитаза не попадала наружу, в том числе на предметы гигиены вроде полотенец, крышку "фаянсового друга" лучше закрывать. Иначе есть риск подхватить кишечную палочку, гельминты или другие крайне неприятные болячки.

В общественных туалетах лучше отворачиваться при смыве.

2. Грязную посуду в раковине не замачивать

В раковине отлично себе размножаются бактерии, особенно если посуду мыть с закрытой пробкой. Так что посуду в раковине лучше не замачивать. А губки для мытья чашек, тарелок и досок для мяса стоит завести разные.

3. Менять кухонную посуду

В частности, речь идет о кухонных досках. В их микротрещенки попадают остатки нарезаемой на них пищи, что провоцирует появление бактерий и паразитов. То же самое касается ножей. Так что кухонную посуду лучше периодически обновлять, отдавая предпочтение стеклянной: она считается гигиенически чистой.

4. Мыть бананы с мылом

На банановой кожуре могут жить паразиты или отложенные ими личинки, которые при снятии кожуры могут попасть на плод. А если банан темного цвета и уже мягкий, то паразиты уже находятся внутри.

Ранее ученые объяснили, где в холодильнике скрываются самые опасные бактерии. В частности, речь идет о холодильниках No Frost.

Также ученые обнаружили новую серьезную опасность кухонных полотенец. Ко всем опасностям, подстерегающим людей на кухне, добавилась еще одна.

Напомним, врачи рассказали, чем опасен бюстгальтер для женского здоровья. Важный предмет женского гардероба, оказывается, не так безобиден и утилитарен, как считалось ранее.

Также выяснилось, чем опасны пластиковые трубочки. В частности, у медиков опасения вызывает и состав "соломинок".

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