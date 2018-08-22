Названы правила гигиены, о которых большинство и не догадывается

Малоизвестные правила гигиены для кухни и не только. / 1zoom.ru

Оказывается, существуют правила гигиены, о которых большинство людей и слыхом не слыхивали.

Такой своеобразный "чистый" топ составил Men'sLife.

1. Унитаз смывать с закрытой крышкой

Чтобы при смыве грязная вода из унитаза не попадала наружу, в том числе на предметы гигиены вроде полотенец, крышку "фаянсового друга" лучше закрывать. Иначе есть риск подхватить кишечную палочку, гельминты или другие крайне неприятные болячки.

В общественных туалетах лучше отворачиваться при смыве.

2. Грязную посуду в раковине не замачивать

В раковине отлично себе размножаются бактерии, особенно если посуду мыть с закрытой пробкой. Так что посуду в раковине лучше не замачивать. А губки для мытья чашек, тарелок и досок для мяса стоит завести разные.

3. Менять кухонную посуду

В частности, речь идет о кухонных досках. В их микротрещенки попадают остатки нарезаемой на них пищи, что провоцирует появление бактерий и паразитов. То же самое касается ножей. Так что кухонную посуду лучше периодически обновлять, отдавая предпочтение стеклянной: она считается гигиенически чистой.

4. Мыть бананы с мылом

На банановой кожуре могут жить паразиты или отложенные ими личинки, которые при снятии кожуры могут попасть на плод. А если банан темного цвета и уже мягкий, то паразиты уже находятся внутри.

Ранее ученые объяснили, где в холодильнике скрываются самые опасные бактерии. В частности, речь идет о холодильниках No Frost.

Также ученые обнаружили новую серьезную опасность кухонных полотенец. Ко всем опасностям, подстерегающим людей на кухне, добавилась еще одна.

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