"Тяжелая болезнь": астролог спрогнозировал, когда Путин покинет пост президента

27 октября 2018, 06:34

У главы России очень сложная ситуация, отметил эксперт.

Астролог спрогнозировал, что Владимир Путин покинет пост президента РФ через год-два
Владимир Путин покинет пост президента РФ через год-два, спрогнозировал астролог / Reuters

Известный астролог Влад Росс спрогнозировал, что президент Российской Федерации Владимир Путин покинет свой пост через год-два, не больше.

В ближайшее время главе РФ напомнит о себе тяжелая болезнь, рассказал эксперт в интервью "Фактам".

По его словам, "преемник Путина — только сам Путин либо Дмитрий Медведев (нынешний премьер-министр — Ред)".

"У него (российского лидера — Ред.) очень сложная ситуация: болезнь Путина — рак позвоночника — то усиливается, то происходит ремиссия. Ну и, как мы уже знаем, терять ему нечего…", — отметил собеседник.

Ранее Влад Росс говорил "Главреду", что с августа 2018 года в России начался постепенный процесс низвержения Владимира Путина, дальше — только падение рейтингов президента и уничтожение.

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Россия астролог Владимир Путин Влад Росс
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