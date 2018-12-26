"Украине грозит дефолт": астролог предупредил, когда разразится новый мировой кризис

26 декабря 2018, 13:10

Волна экономического кризиса практически неотвратима, спрогнозировал эксперт.

Астролог спрогнозировал, что в конце 2019-го будет мировой экономический кризис
В конце 2019-го будет мировой экономический кризис, спрогнозировал астролог / Главред

Астролог Влад Росс уверен, что в конце 2019 года разразится новый мировой финансовый кризис.

Глобальный экономический кризис может закончиться для Украины дефолтом, рассказал эксперт в комментарии Главреду.

По словам собеседника, волна финансового кризиса в конце 2019-го практически неотвратима.

"...в конце 2019 года — я абсолютно в этом уверен — разразится мировой финансовый кризис. Для Украины этот кризис может закончиться дефолтом. Соединение Сатурна и Плутона всегда является предвестником мирового финансового кризиса", — отметил Росс.

Астролог подчеркнул, что к концу 2019-го начнут рушиться все биржи. "Первые звоночки" можно будет заметить уже в октябре. Так что ничего хорошего в конце года ждать не стоит. Тем более, 2019 год будет годом Желтого Кабана (Свиньи — Ред.), который начнется в ночь с 4 на 5 февраля", — заявил эксперт.

Росс добавил, что все это время тем или иным образом будет связано с финансами, поскольку Кабан — это деньги. "Кстати, Свинья — это символ Украины, и цвет символа года совпадает с нашим — желтый", — подчеркнул он.

Читайте такжеМольфарка сказала, кто будет следующим президентом Украины"С одной стороны, это благоприятный год для Украины, но с другой — экономика Украины очень зависит от положения дел в других странах, потому вполне возможно, что все то, что Украина экспортирует в другие страны, просто окажется ненужным в конце года…, — сказал собеседник.

"Так что мой совет: в 2019 году желательно всем максимально избавиться от гривен, перевести их в доллары или другую более крепкую валюту", — добавил астролог.

Напомним, в Украине 31 марта 2019 года запланированы президентские выборы. Влад Росс говорил, что выборы выиграет "темная лошадка" — кандидат, победы которого никто не ожидал.

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Украина кризис дефолт биржи Влад Росс
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