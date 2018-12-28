"Можно напиваться и нажираться": Астролог рассказал, как нужно встречать год Желтой Земляной Свиньи

Новогоднее застолье / doctor-174

Известный астролог Влад Росс в эксклюзивном комментарии для "Главреда" дал рекомендации украинцам по поводу того, как можно употреблять спиртное и чревоугодничать во время встречи Нового, 2019-го, года.

"В эту новогоднюю ночь можно свинствовать!:) Лучше встречать новый год в большой компании, еще лучше – с малознакомыми вам людьми. В этот раз можно напиваться и нажираться. Стол должен быть полным, он должен ломиться от еды и напитков. В этот раз можно даже уснуть в салате", − рассказал он.

Читайте такжеАстролог Влад Росс – о новом президенте Украины, ложной дате рождения Путина, "конце света" и сюрпризах 2019 годаКроме того, Росс описал, каким должно быть идеальное застолье в канун года Желтой Земляной Свиньи.

"На столе, естественно, не должно быть свинины и любимого украинцами сала. Все-таки в эту новогоднюю ночь лучше отдать предпочтение говядине, баранине – любым другим видам мяса, только не свинине. И обязательно на столе должен быть трюфель, поскольку Свинья, или Кабан, очень любит трюфель. Ну, если нет трюфеля, то поставьте на стол какие-то лесные грибочки. […] А чем задобрить символ года? Трюфелем. Замените свинину говядиной, бараниной или другим мясом", − считает астролог.

Также Росс дал несколько рекомендаций по поводу новогодних нарядов и подарков.

"Встречать год Желтой Свиньи следует в золоте. Если предыдущий год – год Желтой Собаки – был связан именно с желтым цветом, то наступающий будет связан с золотым. Потому старайтесь, чтобы ваш новогодний наряд был в золотистых тонах. Что касается подарков, то можно дарить на Новый год золото, ведь Свинка любит этот драгоценный металл. Также рекомендую на ближайшие 12 лет именно в этом году завести копилку в форме свинюшки − заведите себе, дарите другим, систематично бросайте в нее денежки. Также на этот Новый год можно дарить декоративных свинок", − резюмировал он.

Напомним, ранее Росс назвал Деда Мороза "пьяным ублюдком со странным мешком", а также составил астрологический прогноз на январь для всех знаков Зодиака.