"В Украине ее скоро не будет": астролог рассказал, что ждет Ульяну Супрун

30 января 2019, 05:51

Нового президента реформа здравоохранения от Супрун устраивать не будет, считает астролог.

супрун
Ульяна Супрун

Астролог Влад Росс дал прогноз для исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун в день ее рождения, 30 января.

"Годовой гороскоп Ульяны Супрун говорит о том, что совсем скоро она отправится восвояси, скорее всего, вернется к себе на родину. В любом случае, в Украине ее уже не будет", - сказал он в комментарии Главреду.

По словам Росса,в 2019 году ее ждут переезды, дальние странствия и, в итоге, возвращение на родину. Благоприятным периодом для нее будет осень.

Читайте такжеАстролог назвал четыре знака Зодиака, которым будет фартить в феврале 2019"Скорее всего, Супрун в Украине не будет уже во второй половине 2019 года, а, может быть, даже раньше. Ее ждет та же судьба, что и бо́льшую часть иностранцев, которые были в нашем правительстве, но долго там не продержались - в Украине о ней очень скоро забудут", - спрогнозировал эксперт.

Та же участь, по словам астролога, ждет и реформу здравоохранения.

"К власти в Украине в 2019 году придут совершенно новые люди. Нынешняя реформа здравоохранения мало кого в Украине устраивает, а следующего президента Украины она, тем более, не будет устраивать", - резюмировал он.

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здравоохранение Влад Росс Ульяна Супрун астрологический прогноз
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