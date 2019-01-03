"Невиданная фальсификация": астролог рассказал о опасностях президентских выборов в Украине и что будет со страной после

3 января 2019, 10:00

Дата президентских выборов в Украине, с точки зрения астрологии, выбрана хуже не придумаешь, заверил эксперт.

Урна выборы
Астролог рассказал о опасностях президентских выборов в Украине / Открытые источники

Астролог Влад Росс во время чате на Главреде прокомментировал, удачно ли выбрана дата президентских выборов в Украине – 31 марта 2019 год – и как изменится жизнь государства после этих выборов.

"Дата президентских выборов в Украине, с точки зрения астрологии, выбрана хуже не придумаешь. Выборы всегда у нас проходят под знаком Овна, а это значит, что пока так остается, люди выбирали и всегда будут выбирать не умом, а эмоциями. Народ, делая выбор, руководствуется каким-то импульсом, всегда определяется с позицией в последний момент. Из-за этого позиция избирателя часто определятся в последний момент тем, что кто-то из кандидатов подкинул конфетку или дал бутылку – за него и голосуют", – пояснил Росс.

Читайте также"Зеленский выдавил Порошенко – как прыщ": соцсети взорвались из-за новогоднего заявления шоуменаПо его словам, астрологическая ситуация в день выборов будет такова: соединение Меркурия с Черной Луной, Нептун также будет делать негативный аспект.

"А это значит, что нас ждет просто невиданная фальсификация в первом туре президентских выборов. И один из кандидатов – не будет тыкать пальцем, который, если верить социологическим исследованиям, не имеет и 10% электоральной поддержки – может неожиданно выйти во второй тур. Админресурс тут может быть использован в удивительных масштабах. В результате "проголосовать" у нас могут 2-3 миллиона "мертвых душ", чего окажется достаточно, чтобы протащить этого кандидата во второй тур, как барон Мюнхгаузен себя за волосы вытащил из болота", – рассказал астролог.

Что касается ситуации в стране после выборов, то Росс заверил: "Резкого разворота Украины от Запада в сторону России быть уже не может. Все. 2014 год окончательно и бесповоротно отколол Украину от России".

Ранее политолог пояснил, как изменится поведение главы РФ по отношению к Украине в 2019 году в зависимости от того, кто станет следующим президентом.

Как сообщалось, Зеленский всерьез начал подготовку к избирательной президентской кампании. Его представители оплатили зимнюю рекламу на радио и билбордах с лозунгом "Я не шучу".

Напомним, социологи рассказали, кто побеждает Тимошенко во втором туре президентских выборов. При этом в паре Юлия Тимошенко - Петр Порошенко 22% населения готовы проголосовать за лидера Батькивщины.

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