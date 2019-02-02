В Сеть попали пароли миллиардов пользователей

В Интернет слили пароли свыше 2 миллиардов пользователей / Reuters

Хакеры выложили в Сеть учетные записи и пароли 2 миллиардов 200 миллионов интернет-пользователей.

Данные юзеров появились в свободном доступе, сборник с секретной информацией называется Collections #2-5, сообщает Wired.

По сведения издания, хакеры распространяли сборник через торрент-трекеры, а также пиратские форумы.

Возможно, Collections #2-5 — продолжение сборника с личной информацией пользователей под названием Collection #1, слитого в Сеть в январе, в котором было более 770 миллионов адресов электронной почты и свыше 20 миллионов паролей.

Проверить свои почтовые ящики и пароли можно на сайте Троя Ханта haveibeenpwned.com (на данный момент на нём содержится информация из первой коллекции) и на сайте института Хассо Платтнера, где после ввода вашего почтового адреса, вам на него придёт информация о том какая информация утекла.

Всего в первом архиве нашлись:

1,160,253,228 уникальных комбинаций "email и пароль";

772,904,991 уникальных почтовых адресов;

21,222,975 уникальных паролей.

Теперь исследователи из института имени Хассо Платтнера рассмотрели оставшиеся The collection №2-5. Всего в архивах оказалось два миллиарда и девятнадцать миллионов почтовых аккаунтов и паролей.

Ранее агентство Reuters писало, что в США украинского хакера и еще нескольких людей обвинили в участии в схеме обмена данными, полученными путем проникновения в базу данных Комиссии по ценным бумагам и биржам страны (SEC).